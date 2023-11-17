3 وقائع انفصال في الوسط الفني خلال أيام.. أبرزها أحمد فهمي وهنا الزاهد

شهد الوسط الفني، خلال الأيام الماضية، 3 وقائع انفصال دفعة واحدة، وذلك بعد فترة زواج لم تستمر طويلًا، ليخرج كل منهم ويُعلن الانفصال عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يُشكل صدمة كبيرة على الجمهور.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وقائع الانفصال داخل الوسط الفني خلال الأيام الماضية، وهي كالتالي:

- أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، بشكلٍ رسمي، وذلك بعد مرور 4 سنوات على زواجهما.

وكتبت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

- بوسي وهشام ربيع

خرج مصفف الشعر هشام ربيع، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ليُعلن انفصاله عن المطربة بوسي، بعد فترة زواجة لم تتجاوز العامين تقريبًا، وجاء ذلك بعد تعرضه لأزمة مؤخرًا، حُبس على أثرها.

- ابنة هيفاء وهبي

زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، أعلنت هي الأخرى انفصالها بشكلٍ رسمي، حيث نشرت صورة عن الطلاق، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لترد عليه بقولها: «انفصلت بكل رقي وهدوء».