إقامة عزاء ابنة خالة الفنان أحمد فهمي بالرحاب

أقامت أسرة الفنان أحمد فهمي، عزاء ابنة خالته التي توفيت صباح اليوم، بمدينة الرحاب في منزل الأسرة، موضحة أن العزاء مقتصر على الأهل والأصدقاء والمقربين فقط.

أحمد فهمي: نسألكم الدعاء

وكتب فهمي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع إكس: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله ابنة خالتي غدير سعيد محجوب، نسألكم الدعاء».

قصة فيلم مستر إكس

يذكر أن أحمد فهمي عرض له فيلم مستر إكس في دور العرض المصرية والعربية.

قصة فيلم مستر إكس تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم عن طريق شركته التي أسسها لذلك، وتحدث له مفاجآت كثيرة.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف عمرو يوسف وأكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.