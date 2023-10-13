أحمد فهمي يدعم فلسطين: ما يحدث جرائم حرب وتطهير عرقي.. (فيديو)

شارك أحمد فهمي، جمهوره، فيديو، نشره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، معلنا عن حملة التبرع بالدم التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، لشعب فلسطين.

أحمد فهمي: ما يحدث في فلسطين جرائم حرب

وقال أحمد فهمي، خلال الفيديو، «اللي بيحصل في فلسطين جرائم حرب ومذبحة جماعية ومحاوله تطهير عرقي لشعب هو أهلنا وأخواتنا كل يوم وكل دقيقة بيموت منهم أرقام كبيرة جدا سواء سيدات أو أطفال أو عجائز. العدوان لم يميز وللأسف الإعلام الغربي بيضلل هذه الصورة وبيعكسها ويظهر إن إسرائيل هي الضحية، دورنا إننا نتكلم ونوضح هذا ودورنا إننا نقدم تبرعات على قدر استطاعنا، ونساهم في حملة التبرع بالدم، وسأمنشن زملائي، وهبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر وأحمد حلمي وحازم إمام وحسام غالي».

وعلق أحمد فهمي، على الفيديو قائلا: «أقل حاجة نقدر نعملها إننا ندعم أخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع للهلال الأحمر المصري اللي بيوصل المساعدات لأخوتنا هناك على رقم الحساب المكتوب تحت يارب ثبتهم يارب».