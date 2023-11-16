فريد زهران عن مبادرة «المتحدة»: «نشكركم على الحيادية والشفافية»

رحب فريد زهران المرشح الرئاسي، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح رئاسي «100 دقيقة إعلانية» بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

تعليق فريد زهران على مبادرة «المتحدة»

وأضاف «زهران» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يطالب القنوات الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية، أن تحذو حذو المتحدة، وتفسح المجال متساوي لجميع المرشحين.

وطالب المرشح الرئاسي فريد زهران، جميع أجهزة الدولة التعامل بحيادية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص مع جميع المرشحين، كما فعلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حملة فريد زهران: مبادرة المتحدة طيبة وتأتي على مسافة واحدة من الجميع

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، ومنسق المحور الاقتصادي ببرنامجه الانتخابي، إن مبادرة الشركة المتحدة بتخصيصها دقائق إعلامية متساوية لحملات المرشحين مبادرة طيبة جدا وممتازة، وتؤكد على وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من الجميع، وهو أمر كنا دائما نطلبه، ونحيي الشركة المتحدة عليه، ونشكرها على هذه المبادرة الرائعة.

وأضاف «سالم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن سعداء أن يكون هذا هو نهج قنوات الإعلام المصري الخاص والحكومي، خاصة وأنه لا يخفى على الكثيرين تواضع الإمكانيات المالية لبعض الحملات مثل حملتنا، بالتالي هذه المبادرة تعطينا فرصة عظيمة للتواصل مع المواطنين، وهو أمر حميد، نتمنى أن يكون نهج دائم مع الأحزاب السياسية كما يحدث في دول العالم الديمقراطية».