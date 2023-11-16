محمود مسلم: الجيل الجديد الذي صنعته أحداث غزة سبب نجاح المقاطعة لأول مرة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن آراء واتجاهات الشارع المصري تتفق مع القيادة السياسية فيما يتعلق بما يحدث في غزة على عكس ما حدث عام 2008، نظرا لأن الشارع الآن أكثر وعيا من ذي قبل.

الشارع اتخذ موقفا ضد النظام بسبب غزة بعام 2008

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أن رفض الشارع لتصريحات الوزير أبو الغيط في ذلك الوقت كان نتيجة تحريض من بعض دول المنطقة ضد النظام المصري وقتها، مع بعض التخبط في إدارة الأزمة داخل مصر، لذلك كان الاصطفاف ضد النظام بسبب غزة كبيرا.

الأولاد والبنات الصغار سبب نجاح المقاطعة لأول مرة

وأوضح أن الوضع الآن يشهد صعود جيل جديد، حيث إن جيل ما قبل 7 أكتوبر يختلف عن جيل ما بعد 7 أكتوبر، وهو السبب في نجاح مقاطعة المنتجات الأجنبية وتشجيع الصناعة الوطنية نتيجة إصرارهم الشديد.

وتابع أن الجيل الجديد من الأولاد والبنات الصغار أذهانهم قد تفتحت على قضية، وهي قضية فلسطين، وساهم في هذا الأمر السرعة التي تمكنوا بها من الحصول على المعلومات حول القضية من شبكة الإنترنت على عكس الأجيال القديمة التي كانت تستغرق وقتا طويلا لفهم القضية من خلال الكتب.