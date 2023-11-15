مسؤول أردني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف المستشفى الميداني في غزة

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، عن مسؤول أردني اتهامه إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، نتيجة إصرار المملكة الأردنية على مواصلة تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين.

وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت المزيد من قنابل الفسفور على منطقة «بيت لاهيا»، شمال قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان منذ قليل، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، يوم 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم الأربعاء.