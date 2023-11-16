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إعلام فلسطيني: جرافات الاحتلال الإسرائيلي تجري أعمال حفر داخل مجمع الشفاء

كتب:

هاجر عمر
01:55 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
مجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، أمس في خبر عاجل لها، إن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، طلب إقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فوراً، رغم استمرار العدوان على قطاع غزة لليوم الـ40 على التوالي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى استهداف المستشفى الميداني الأردني

ونقلت «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق، عن مسؤول أردني قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت إلى استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، لإصرار الأردن على مواصلة تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين.

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