إعلام فلسطيني: مسيرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، نقلا عن إعلام فلسطيني بأن مسيرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، إن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا على أطراف بلدات في جنوب لبنان.

كما أفادت القناة في وقت سابق بأن الاحتلال الإسرائيلي تعرض لإطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مزارع شبعا المحتلة.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة المحاصر والذي يقطع عنه الاحتلال كل سبل الحياة منذ نحو 41 يوما.

وقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مساء الأربعاء ثم انسحبت منه قبل أن تعاود اقتحامه من الجهة الجنوبية.

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتحصن داخل الطوابق السفلية لمجمع الشفاء الطبي.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخذ الكوادر الطبية والنازحين، الذين لجأوا للاحتماء داخل المجمع الطبي كدروع بشرية.