مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، تعرضت منطقتا المشيرفة واللبونة، وبلدة الناقورة، وأطراف شيحين والجبين، ومحيط بلدتي بيت ليف وياطر، وبلدات علما الشعب والضهيرة وحولا، وبين بلدتي الخيام وابل السقي، لقصف إسرائيلي بالأسلحة الثقيلة.

كما أطلق الاحتلال قنابل حارقة على وادي مريامين، وقنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.