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القاهرة الإخبارية: لا أنفاق ولا رهائن في مجمع الشفاء بعد الاقتحام الإسرائيلي

كتب:

هاجر عمر
04:24 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن تقارير إسرائيلية تؤكد بدء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحفر وأعمال هندسية في ساحات مجمع الشفاء الطبي وهو المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة.

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي صرح بأن الليلة شهدت عملية بمجمع الشفاء، لافتة إلى أن التعامل مع مستشفى الشفاء دائما ما يسوده شيء من الضبابية أو ما يقوم به التوغل البري، لكن ما أن يأتي الصباح الباكر حتى يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي يتغنى بإنجازاته على أرض الواقع التي تفندها الرواية الفلسطينية وحتى الرواية الإسرائيلية عن حقيقة هذه الإنجازات.

وأكدت أنه حتى اللحظة لا وجود لمحتجزين إسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في هذا المجمع ولا وجود لأنفاق، لكنها تقول إنها عثرت على ذخائر وأسلحة.

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