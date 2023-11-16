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«القاهرة الإخبارية»: مقتل ضابطين إسرائيليين خلال معارك في غزة

كتب:

هاجر عمر
07:17 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
قوات جيش الاحتلال

قوات جيش الاحتلال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل صباح اليوم الخميس، نقلا عن إعلام إسرائيلي، مقتل ضابطين خلال معارك في قطاع غزة.

كما أفادت نقلا عن إعلام فلسطيني بأن قوات الاحتلال قصفت محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط غزة.

وأكدت القناة على وجود شهداء ومصابين نتيجة قصف إسرائيلي كثيف وسط قطاع غزة قبل قليل.

كما أفادت قبل قليل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عاملين بمجمع الشفاء الطبي في غزة، لافتة إلى أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر داخل المجمع.

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