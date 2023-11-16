وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس بالضفة الغربية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال تقتحم نابلس بالضفة الغربية.

الإدارة الأمريكية مقتنعة بإدارة الفلسطينيين لغزة

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد صرح في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية مقتنعة بإدارة الفلسطينيين لغزة وتوحيدها مع الضفة الغربية، مؤكدا: «ندعم إعادة إعمار غزة وفق آلية مستدامة».

العمليات في غزة أسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات سابقة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أنه يجب بذل الجهود للحد من معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن العمليات في غزة أسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين.