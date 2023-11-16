إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية فصايل شمال أريحا
كتب:
هاجر عمر
02:01 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال تقتحم أريحا بالضفة الغربية
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، نقلا عن إعلام فلسطيني بأن قوات الاحتلال تقتحم قرية فصايل شمال أريحا بالضفة.
كما أوضحت «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أن مسيرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال نابلس بالضفة الغربية، وقيام جرافات الاحتلال بأعمال حفر داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة.