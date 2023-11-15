وكيل «صحة الشرقية» يتفقد منافذ تقديم الخدمات الطبية بالعاشر من رمضان

تفقد هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز الأمراض التنفسية، ومركز طب الأسرة بالحي العاشر غرب، التابعين للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك بعد المرور على مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق.

تفقد منافذ تقديم الخدمة بالعاشر من رمضان

بدأ وكيل وزارة الصحة جولته بمدينة العاشر، بالمرور على مركز الأمراض التنفسية، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة به، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وتم التأكد من وجود الطاقم الطبي بالنوبتجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم الاستقبال الطوارئ، من حالات الأمراض التنفسية والصدر والباطنية، وناظر سجل التردد علي العيادات الخارجية.

توفير كل أوجه الرعاية الطبية

ووجه وكيل الوزارة بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضي مثل حالات الطوارئ والباطنة والأطفال وغيرها، كما تم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة المعملية، وتوفير كافة الفحوصات اللازمة للمرضى، وكفاءة عمل جهاز الأشعة بالمركز، موجهًا بسرعة تفعيل معمل الدرن بعد توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة له، والتدريب الجيد للفريق الطبي على العمل.

كما ناقش في حضور لجنة من المديرية ومدير الإدارة الصحية إمكانية إضافة خدمة الغسيل الكلوي بالدور الثاني بالمركز، ومدى القدرة الاستيعابية لعدد الماكينات، والأماكن المقترحة لوضع محطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الكلي بها، وذلك لاستيعاب مرضى الفشل الكلوي المزمن بمدينة العاشر من رمضان.

تفقد مركز طب الأسرة بالحي العاشر

في السياق ذاته، تفقد مسعود مركز طب الأسرة بالحي العاشر غرب الجديد، الذي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة له، وتم خلالها متابعة فرش وتجهيز المركز، بعد دعمه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة له، تنفيذًا لتوجيهات خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وقام وكيل الوزارة بتفقد كل الأقسام الطبية بالمركز.

والتأكد من عمل كل التوصيلات اللازمة، والتأكد من فرش سكن الأطباء والتمريض، موجهًا بسرعة مخاطبة الشركة لتركيب كرسي الأسنان، ومخاطبة الوزارة لاستكمال توريد باقي التجهيزات والخاصة بجهاز الأشعة التلفزيونية والمعمل والثلاجات، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للمركز في أقرب وقت، لخدمة المرضى والمواطنين بالمنطقة والمناطق المحيطة بها.