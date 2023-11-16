«صحة الشرقية» تكشف أعراض الإصابة بمرض الجذام.. بينها ظهور بقع في الجلد

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، في نشرة توعوية لها، ما هو مرض الجذام وخطورته وأعراض الإصابة به وطريقة العلاج، مشيرة إلى أنّ الجذام هو عدوى تسببها بكتيريا تسمى المتفطرة الجامية، وتنمو هذه البكتيريا ببطء شديد، وقد يستغرق ظهور علامات العدوى ما يصل إلى 20 عاما.

وتابعت المديرية، أنه يمكن أنّ يؤثر المرض على الأعصاب والجلد والعينين وبطانة الأنف، إذ تهاجم البكتيريا الأعصاب، ما يمكن أنّ يؤدي إلى حدوث تورم تحت الجلد، وفقدان المناطق المصابة، القدرة على الإحساس باللمس والألم، مما قد يؤدي إلى إصابات، مثل الجروح والحروق، وعادة يتغير لون الجلد المصاب ويصبح إما: (أفتح أو أغمق، وغالبا ما يكون جافا أو متقشرا، مع فقدان الإحساس، أو وجود احمرار بسبب التهاب الجلد).

خطورة عدم علاج الجذام

وأشارت إلى أنه إذا تُرك الجذام بدون علاج، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى شلل اليدين والقدمين، وفي الحالات المتقدمة جدا، قد يتعرض الشخص لإصابات متعددة بسبب قلة الإحساس، وفي النهاية قد يحدث فقدان أصابع القدمين واليدين.

وأضافت أنه يمكن أنّ تحدث تقرحات القرنية والعمى أيضًا إذا تأثرت أعصاب الوجه، وقد تشمل العلامات الأخرى لمرض الجذام المتقدم تشوه الأنف، وعادة ما يمنع التشخيص والعلاج المبكران الإعاقة التي يمكن أن تنجم عن المرض.

كيفية الإصابة بمرض الجذام

ويعتقد العلماء حاليًا أنّ الإصابة بمرض الجذام قد تحدث عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بمرض الجذام، ويتنفس الشخص السليم القطرات التي تحتوي على البكتيريا، أو من خلال الاتصال الوثيق لفترة طويلة مع شخص مصاب بالجذام غير المعالج على مدى عدة أشهر من الإصابة بالمرض.

ومن أعراض مرض الجزام ما يلي:

- ظهور بقع من الجلد قد تبدو أفتح أو أغمق من الجلد الطبيعي، وفي بعض الأحيان حمراء.

- فقدان الإحساس في بعض البقع الجلدية.

ولتأكيد التشخيص، سيأخذ الطبيب عينة من البقع المصابة، وفحصها تحت المجهر قبل بدء العلاج

علاج الجذام

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه يتم علاج مرض الجذام، بمزيج من المضادات الحيوية، ويتناوله المريض بعد استشاره الطبيب.