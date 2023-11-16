زوجة موسيماني تهدد تاريخه في القارة السمراء.. ماذا يحدث للجنوب أفريقي؟

وراء بيتسو موسيماني أمرأة تتحكم في قرارته، باعتبارها مديرة أعماله ورئيسة الشركة المختصة في تسويق ورعاية الرياضيين وبينهم زوجها، لذلك تعد صاحبة القرار الأول في مصير المدرب الجنوب أفريقي، ورغم النجاحات التي حصدتها رفقته، إلا أنها تلك المرة تهدد تاريخه الضخم في أفريقيا.. فماذا فعلت؟

كيف تهدد مفاوضات موسيماني مع كايزر تشيفز تاريخه في أفريقيا؟

تيجالي مويرا هي مديرة شركة تسويق ورعاية الرياضيين، المسؤولة عن إدارة أعمال زوجها بيتسو موسيماني، المقال مؤخرًا من تدريب الوحدة الإماراتي؛ بسبب تراجع نتائج ومستويات الفريق على الأصعدة كافة، وبعد رحيله كانت قائدة مفاوضات قد تمحي تاريخ زوجها بالكامل في أفريقيا، والذي حصده على مقعد المدرب مع العملاقين الأهلي وصن داونز.

موسيماني ارتبط اسمه بتدريب الزمالك، الغريم التقليدي والأزلي للأهلي، الذي خاض برفقته مشوار استثنائي حقق خلاله العديد من الإنجازات، الأمر الذي قد ينهي تاريخه الذي يحتفظ به جمهور المارد الأحمر، منذ رحيله، واسمه الكبير الذي صنعه كأحد المدربين التاريخيين داخل القلعة الحمراء، لكن المفاوضات لم تكتمل.

لم تكتف بذلك، فبعد حسم الشكوك حول اقتراب موسيماني من الزمالك، فتحت خط مفاوضات جديد مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذي يعد الغريم التقليدي أيضًا لصن داونز، الذي صنع موسيماني تاريخه في القارة السمراء برفقته، على مدار 8 سنوات خاض خلالها الفريق إلى تحقيق العديد من الإنجازات، ومناطحة كبار أفريقيا.

وأكدت العديد من التقارير، أن بيتسو موسيماني مستعد للعودة إلى دوري بلاده، عبر بوابة كايزر تشيفز، لكن بشرط الحصول على امتيازات مالية كبيرة وتدعيمات أكبر للفريق على مستوى الصفقات.

ووفقًا لصحيفة «ذا ساوث أفريكانز»، فإن بيتسو موسيماني لن يتنازل عن أي طلب له ولجهازه المعاون، نظير تولي تدريب كايزر تشيفز، لكن المثير في الأمر أن جماهير جنوب أفريقيا لم ترحب بالمفاوضات، وعبرت عن غضبها من الخطوة التي سيقبل عليها، في إشارة إلى أنها ستدمر تاريخه بالكامل في أفريقيا.

كايزر تشيفز خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام بيتسو موسيماني، بثلاثية دون رد، عندما كان يتولى تدريب الأهلي قبل عامين ونصف.

بينما تعد تجربة الوحدة الإماراتي هي الثانية للجنوب أفريقي في القارة الآسيوية، بعدما نجح في قيادة الأهلي السعودي للعودة إلى دوري المحترفين في تجربته الأولى.