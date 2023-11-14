عضو التحالف الوطني: مؤسسات العمل الأهلي تقدم ملحمة كبيرة في دعم غزة

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني وجميع مؤسسات العمل الأهلي تقدم ملحمة كبيرة لدعم إخواننا في قطاع غزة، كما زاد عدد المتطوعين إلى حد بعيد، ليس فقط الآن ولكن منذ مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها التحالف الوطني، موضحًا أن المتطوعين يبذلون قصارى جهدهم في الاتجاهات كلها.

ترقب دخول شاحنات المساعدات للقطاع

وأشار عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أنه يُتَأَكَّد من وصول المساعدات إلى القطاع دون دخول شباب متطوع مع المساعدات لداخل القطاع، مضيفًا: «تأكد بشكل كامل لوصول شاحنات المساعدات التابعة للتحالف الوطني إلى إخواننا في غزة، بدءًا بـ 108 شاحنات تابعة للحملة الأولى، كما تم البدء الأسبوع الماضي أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء بتوجيه 50 شاحنة بواقع 200 شاحنة على مدار الأسبوع».

واستكمل: «نشكر القيادة السياسية على أن أمر نقل المساعدات إلى القطاع أصبح أكثر سهولة وذلك بسبب الضغط المصري في حال وصول المساعدات إلى المعبر تدخل في أسرع وقت ممكن».