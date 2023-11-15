التحالف الأهلي ينظم حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر

شهد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، والذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمركز المؤتمرات الدولية.

تكريم 150 طفلا

وشهد الحفل تكريم نحو 150 طفلًا من حفظة القرآن الكريم من أبناء محافظة الأقصر بحضور أعضاء أمانة التحالف الوطني بالمحافظة، وبحضور وكلاء الوزارات المعنية وأفراد المجتمع المدني، وحصل المكرمين على هدايا عينية وشهادات تقدير مقدمة من التحالف.

تشجيع الشباب على حفظ القرآن

ومن جانبه أثنى نائب محافظ الأقصر، على أهمية تعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بتعاليمه، مشيرا إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يعكس رؤية التحالف في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، مشيدًا بأنشطة التحالف في المحافظة.