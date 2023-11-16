تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. «اعرف الجرام وصل لكام»

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16-11-2023، إذ سجّلت انخفاضًا بقيمة 25 جنيهًا للجرام الواحد، اليوم، مقارنة بما كانت عليه في ختام تعاملات الأمس بعدما سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 2700 جنيه بدلًا من 2725 جنيه، أمس، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 1961 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 3086 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2314 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 1800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 21 ألفًا و600 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، نحو 1961 دولارا للأوقية.