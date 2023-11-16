هل التوقيت الحالي مناسب لشراء الذهب أم البيع؟.. خبير استثمار يقدم نصائح

أصبح الذهب يستحوذ على اهتمام الكثير من المواطنين، الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار أموالهم في أصول تحقق لهم عائدا ماديا سريعا ومضمونا، في ظل النشاط التي تشهده أسواق الذهب سواء على المستويين المحلي أو العالمي.

شراء أم بيع الذهب

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجابة على تساؤل، هل الوقت الحالي مناسب أكثر لشراء الذهب أم البيع؟

نظرة المستثمر للذهب

وأوضح دكتور فادى كامل المدير التنفيذى للمجموعة الاستثمارية ذهب مصر، أن قرار شراء أو بيع الذهب، يعتمد بشكل كبير على نظرة المستثمر للذهب كأصل استثماري، فعلى اعتبار أن الذهب استثمار طويل الأجل، يمكن القول إن جميع الأوقات قد تكون مناسبة للشراء.

الذهب أداة للتنمية المالية المستدامة

وأضاف فادي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الأفضل أن يعتمد المستثمرون الذهب كأداة للتنمية المالية المستدامة بدلاً من استخدامه للمضاربة أو تحقيق أرباح سريعة.

تنويع المحفظة الاستثمارية

وينصح المدير التنفيذى للمجموعة الاستثمارية ذهب مصر، بتنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السوقية، والأهم من ذلك، يجب أن يكون القرار الاستثماري مبنيًا على أهداف الفرد الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار تحليل السوق والأوضاع الاقتصادية الراهنة.