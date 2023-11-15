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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-11-2023

كتب:

مارينا رؤوف
09:48 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الذهب

الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-11-2023 على ما كانت عليه بختام تعاملات الأمس بعدما سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 2680 جنيها، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 1963 دولارا. 

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 3063 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2297 جنيها، وعيار 14 بلغ 1787 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 21 ألفا و440 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، نحو 1963 دولارا للأوقية.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.