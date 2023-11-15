تراجع أسعار الذهب بالأسواق العالمية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب تراجعاً جديداً في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، في حين أن التوقعات، التي تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة، قد أدت إلى الحد من خسائر المعدن الأصفر.

أسعار الذهب الفورية تتأثر بمؤشر الدولار

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.2%، لتتراجع إلى 1957.59 دولار للأوقية، فيما هبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% أيضاً، لتسجل 1961.10 دولار للأوقية.

وساهم في تراجع جاذبية الذهب، ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أظهر تعديل بيانات مبيعات التجزئة مكاسب قوية في سبتمبر 2023.

ارتفاع الذهب بنسبة 1% في تعاملات الثلاثاء

وحقق المعدن الأصفر ارتفاعاً بأكثر من 1% في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقراراً خلال شهر أكتوبر، بينما انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر 2023.

وفي حين يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية

ويتطلع المستثمرون إلى البيانات التي أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر، وإن كان أقل من المتوقع، بعد أشهر من المكاسب القوية، مما يشير إلى تباطؤ الطلب الذي قد يعزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.