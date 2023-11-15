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«الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل 7 فلسطينيين في بيت لحم

كتب:

أحمد حامد دياب
08:57 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
إجرام الاحتلال

إجرام الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وذلك في اليوم الـ40 لبدء العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين وتداهم منازلهم وتفتشها

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهند محمد قوار (27 عاما)، وياسر صالح رزق (58 عاما)، ورزق محمود رزق (30 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وإبراهيم سمير أبو سرور (26 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصدر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمالا وداهمت منازل وفتشتها، واعتقلت محمود فايز الدبس (24 عاما)، وجلال محمود أبو سرور (45 عاما).

وفي بلدة بيت فجار جنوبا، اكد الناشط الشبابي حمد طقاطقة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عصام حسين ديرية البالغ من العمر 27 عاما  بعد دهم منزله وتفتيشه، كما اندلعت مواجهات في مخيم عايدة مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات بين صفوف المواطنين.

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