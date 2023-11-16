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مسؤول بالجامعة العربية: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب:

مريم جاد
09:57 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وجّهت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، لجهودهم تجاه القضية الفلسطينية، والحث على توصيل المساعدات لأهل غزة عبر المعابر، ومحاولة وقف الحرب في غزة.

وأضافت «أبو غزالة»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمرالمصري، لتدشين قافلة مساعدات إلى غزة: «لا أدري كيف يمكن أن نحتفل الأسبوع المقبل بيوم الطفل العالمي ونحن نشاهد أطفال فلسطين يقتلون ويذبحون يوميًا؟ن وكيف تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بمرور 75 عاما على حقوق الإنسان؟، وتحت أي شعار؟، وهم يساعدون على قتل الأطفال».

وأكدت أنّ وجودها للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، بناء على توجيهات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتنفيذا لقرارارت مجلس وزراء الصحة للمساعدات الإنسانية ومجلس الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري.

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بقلم مريم جاد