شحن رصيد عداد الكهرباء مسبق الشحن ببطاقة الائتمان.. اعرف الخطوات

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من تنفيذ تطبيق نظام التحصيل المميكن من خلال أجهزة التحصيل الإلكتروني، بنسبة وصلت لـ90%، وتم توزيعها على الـ9 شركات على مستوى الجمهورية، وجميع المحصلين بشركات توزيع الكهرباء، بـ35 مليون 100 الف مشترك، لإتاحة شحن رصيد عداد الكهرباء مسبق الشحن من خلال محصل شركة الكهرباء.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» معلومات عن نظام تحصيل فاتورة الكهرباء بواسطة مكينة التحصيل المميكن التي بحوزة محصل شركة الكهرباء، وسداد الفاتورة ببطاقة الائتمان.

معلومات عن نظام التحصيل المميكن

1- بدأت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، في التنفيذ مشروع تجريبي في نطاقها وإلغاء الفواتير الورقية بشكل نهائي خلال يونيو المقبل.

2- يتم استبدال الفواتير المطبوعة في وحدات الدفع المميكنة الكتروني، في إطار التحول الرقمي.

تحسين جودة خدمات الكهرباء

3- الهدف من المشروع تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمشتركين وخفض تكاليف التشغيل وطباعة الفواتير.

4- وحدات الهاند هيلد المحمولة توفر في عملية تحصيل فواتير الكهرباء، وإمكانية التحصيل سوا نقدي أو بالفيزا أو الشيكات والتحصيل بأوامر الدفع.

5- ماكينات الدفع الإلكتروني الجديدة، تتيح التعامل مع جميع الأنظمه داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بواسطة أبلكيشن موحد بشركة فوري.

6- التوسع بشكل تدريجي خلال الشهر المقبل، ويتم تعميم المشروع على جميع فروع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.