مجلس الوزراء: الاستخدامات المنزلية تصدرت هيكل توزيع الكهرباء في مايو 2023

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاستخدامات المنزلية تتصدر هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات خلال شهر مايو 2023، وتلتها الصناعات التي تستهلك 27.6% من إجمالي هيكل توزيع الكهرباء، وكانت نسبة استهلاك الكهرباء المستخدمة في الزراعة والري والصرف 5.7% فقط.

هيكل توزيع الكهرباء خلال مايو 2023

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن هيكل توزيع الكهرباء خلال مايو 2023 جاء كالتالي:

- 36.2% الاستخدامات المنزلية.

- 5% استخدامات تجارية .

- 27.6 صناعة .

- 5.7 % زراعة ورى وصرف .

- -13.5% مرافق عامة وجهات حكومية .

- 12% جهات أخرى.

السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 30%

وفي سياق منفصل، أوضح مركز المعلومات أن «وانج لينجون»، نائب وزير الجمارك الصيني، صرح بأن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليًّا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الصين من دول العالم، كما تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلك الصيني ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة.