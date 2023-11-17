كيف تتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي؟.. «الصحة» تجيب

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين متعلقة بالوقاية وتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

كيف يمكن تجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

وجاءت التعلميات والإرشادات الخاصة بتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي كالتالي:

- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد

- مضغ الطعام بشكل جيد

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكشل والخمول

- عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية

- تجنب الإفراط فى شرب المشروبات الغازية

- تناول الزبادي لأنها تحتوى على البكتريا النافعة .

وكشفت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي وجاءت كالتالي:

- الإفراط فى تناول الطعام - تناول الطعام والشراب بسرعة

- تناول الأطعمة الدهنية والمتبلة

- الحصول على الكافيين

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطالبت وزارة الصحة والسكان الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل عاجل، مشيرة الى أن الوزارة قامت بزيادة مقاعد الخط الساخن للوزارة للرد على كافة هذه التساؤلات.