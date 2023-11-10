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«المنشآت السياحية»: دخول المشروبات الغازية المصرية لقائمة المطاعم

كتب:

عبده أبوغنيمة
02:55 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ حملات دعم المنتج المحلي، تسببت في تراجع نسب مبيعات المطاعم العالمية الموجودة بمصر بنحو 90% في أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

%90 من الخامات المصنعة للوجبات الغذائية مصرية

وأضاف لـ«الوطن» أنّ 90% من الخامات التي تدخل في صناعة الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية، مصرية 100%.

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أنّ العديد من المطاعم السياحية بدأت في إدخال بعض المشروبات الغازية المصرية ضمن وجباتها الغذائية، وذلك للمرة الأولى بعد أنّ طالب بها العديد من الرواد ولا سيما المصريين والعرب، لافتًا إلى أنّ نسب إشغال المطاعم خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري لا تزال متوسطة.

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بقلم عبده أبوغنيمة