أبرز المعلومات عن لقاح الإنفلونزا الموسمية.. «الموعد والآثار الجانبية للتطعيم»

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن تفاصيل لقاح الإنفلونزا الموسمية في مصر هذا العام، وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية المتاح في مصر حاليا بصفة عامة هو لقاح رباعي أي يتضمن 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا وهي الأكثر انتشارا وتأثيرا خلال موسم الشتاء.

وتابع المصدر: «الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكثرت استقدمت لقاح الإنفلونزا الموسمية GC flu vaccine وهو لقاح كوري الصنع رباعي معتمد من منظمة الصحة العالمية، وكذلك استقدمت سانوفي لقاح من إنتاجها رباعي أيضا، وابوت استقدمت لقاح من إنتاجها رباعي أيضا».

وأضاف المصدر، أن أفضل توقيت للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية هو شهر أكتوبر، ولكن يمكن الحصول عليه خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن فعالية اللقاح تبدأ في العمل خلال أسبوعين من الحصول عليه وتعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

أعراض الحصول على لقاح الإنفونزا الموسمية

وعن الأعراض الجانبية للقاح، أكد المصدر أنها تزول في غضون يومين لا أكثر وتتضمن ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالدوخة والرغبة في النوم المستمر، مشيرا إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر.