كل ما تريد معرفته عن نظام البوكليت في نقاط.. «يقضي على تسريب الامتحانات»

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2024 ووضع علامة مائية لكل إدارة تعليمية، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات.

ونوضح لكم في نقاط ما هو نظام البوكليت، من واقع بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟

معلومات عن البوكليت

- نظام عملت به وزارة التربية والتعليم لسنوات في امتحانات الثانوية العامة سابقا.

- يهدف نظام البوكليت إلى منع الغش.

- ليس له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحان والأسئلة.

- ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة.

- تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

- يصل صفحات الأسئلة إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد، مما يصعب من عملية تسريب الامتحان.

- للورق علامة مائية تمنع من تسريبه.

- يحدد للإجابة بنظام البوكليت مساحة محددة على حسب الإجابة الصحيحة.

منها عودة البوكليت.. قرارات تعليمية جديدة

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل؛ حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:-

أن يكون امتحان الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024.

- يتكون ظرف الأسئلة من 20 ورقة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول.

- تخصيص علامة مائية لكل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية.