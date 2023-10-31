كل ما تريد معرفته عن نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات هامة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 /2024، موجها المديريات بالإعلان الفوري لكل مديرية عن نظام الامتحان، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضي، وذلك وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات.

كل ما تريد معرفته عن بوكليت امتحانات الشهادة الإعدادية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 والهدف من تطبيقه:

- تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 /2024 يهدف لمواجهة الغش الإلكتروني ومنع تصوير ورق الأسئلة ويصعب على الطالب تصوير جميع الأسئلة لكثرة عددها، خاصة أن الأسئلة موزعة على عدد من الصفحات التي قد تصل إلى 20 ورقة أسئلة.

- البوكليت هو دمج الأسئلة والإجابة «الامتحان في نفس ورقة الأسئلة».

- توزيع الأسئلة على عدد صفحات البوكليت ويتم تخصيص مساحة تحت كل سؤال على حسب طبيعة الإجابة.

- يتضمن ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة بوكليت يفتح فقط داخل اللجنة.

- تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية يتم وضعها على البوكليت، ولذلك في حالة تصوير أي صفحة من البوكليت يتم الوصول إلى المسؤول عن التصوير والترويج للأسئلة في الحال.