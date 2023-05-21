تفاصيل تطبيق نظام البوكليت للصف الثالث الإعدادي العام المقبل

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام البوكليت للصف الثالث الإعدادي من العام الدراسي المقبل 2023-2024، لمواجهة الغش حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب، بعد أن شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، تداول أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني على جروبات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» قبل وبعد بدء الامتحان.

تطبيق نظام البوكليت للصف الثالث الإعدادي العام المقبل

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التعليم أمن قومي، والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من تطبيق نظام البوكليت للصف الثالث الإعدادي العام المقبل للتأكيد على انتظام سير الامتحانات، جاءت لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتعبر عن قوة الدولة في مواجهة الفساد.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ نظام البوكليت هو دمج الأسئلة والإجابة، حيث يجيب الطالب في نفس كراسة الأسئلة، مشيرا إلى أنّ نظام البوكليت ليس له صلة بنظام الأسئلة أو مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية.

مواجهة الغش

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه يتم توزيع الأسئلة على عدد صفحات البوكليت ويتم تخصيص مساحة تحت كل سؤال على حسب طبيعة الإجابة، مشيرا إلى أنّ الهدف من نظام البوكليت منع الغش، حيث يصعّب على الطالب تصوير جميع الأسئلة لكثرة عددها، خاصة أنّ الأسئلة موزعة على عدد من الصفحات قد تصل إلى 20 ورقة أسئلة.