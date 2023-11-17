أسعار تذاكر حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي.. تبدأ من 150 جنيها

يجري المطرب وائل الفشني حالياً، بروفات التحضير لحفله الجديد على مسرح ساقية الصاوي في قاعة النهر في تمام الثامنة مساء.

أسعار تذاكر حفل المطرب وائل الفشني

ومن المقرر أن يكون الحفل يوم 2 ديسمبر المقبل، وطرحت الصفحة الرسمية لمسرح ساقية الصاوي، أسعار تذاكر حفل وائل الفشني، والتي جاءت على ثلاث فئات كالتالي: 150 جنيها، 200 جنيه، 300 جنيه.

أغنيات يقدمها وائل الفشني

ومن المقرر أن يقدم وائل الفشني باقة من أجمل أغانيه الذي يحبها الجمهور وأبرزها أغنية راهب، يا مركب الغربة، وغيرها من الأغاني.

أخر ظهور لـ وائل الفشني

وكان شارك وائل الفشني ضمن احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الفشني وأحمد العمري الابتهال الشهير لـ النقشبندي .

آخر أعمال وائل الفشني

طرح المطرب وائل الفشني أغنية مش لاقيك، بمشاركة عدد من النجوم، وتناولت مخاطر إدمان المخدرات، وهي من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن، وتوزيع وميكس وماستر محمد إسماعيل، المنتج الفني مدحت فهمي، صولو فلوت وساكس محمد بدر، تسجيل صوتي كوكو استوديو.