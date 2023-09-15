وائل الفشني: علي الحجار من الأهرامات بصوته وأغانيه.. وتعلمنا منه الأدب

كشف الفنان وائل الفشني، عن كيفية تجديد تراث منشدي مصر القدامى، قائلا: «كل الأشياء القديمة تعاد مجددا بالطريقة نفسها لأن هذا تراثنا، ولا ينبغي اللعب فيه».

سماع المنشدين الجدد

وأضاف «الفشني»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أنه يحب سماع المنشدين الجدد مثل محمود هلال وعلي الهلباوي ومصطفى عاطف.

ولفت إلى أنه يحب الفنان علي الحجار على المستوى الشخصي: «راجل حقيقي أوي، وصوت وهرم بصوته وأغانيه الحلوة وشخصيته المحترمة المهذبة واتعلمنا منه الأدب والاحترام».

علاقته مع الشيخ طه الفشني

وأوضح وائل الفشني أنه تربى على صوت الشيخ الراحل طه الفشني منذ طفولته: «أنا اتربيت على صوته وأعرف إن فيه صلة قرابة بيننا من ناحية الأم وهي جينات وتعلمت منه الارتجال من كثرة الاستماع إليه».