المنشد وائل الفشني: الاحتفال بالمولد النبوي دليل على المحبة وليس بدعة

قال المنشد وائل الفشني، إنه لا يرى في الاحتفالات أية بدعة، «اللي يقول يقول.. مليش دعوة، ولا أرى أنها بدعة»، مستشهدا بقوله تعالى عن نبيه الكريم: «لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى».

الفشني: الاحتفالات بالمولد النبوي وآل النبي دلالة على المحبة

واضاف «الفشني» خلال استضافته ببرنامج «مدد» المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الاحتفالات بـ المولد النبوي وآل البيت دلالة على المحبة، موضحاً: «بنقول بالاحتفالات احنا بنحبكم.. عشان محبة سيدنا النبي، ونبينا مش عايز مننا حاجة، وهو قال، أنا مش عايز منكم حاجة وهعملكم كل حاجة.. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى».

وائل الفشني ينشد في حب النبي.. «وفي أول ليلة من ليالي حمله»

وأنشد وائل الفشني، في حب ومدح النبي – صلى الله عليه وسلم، أجمل إنشاد بعنوان «وفي أول ليلة من ليالي حمله».