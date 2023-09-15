وائل الفشني: سعيد للغاية بالإنشاد أمام الرئيس السيسي

قال المنشد وائل الفشني، إنه سعيد للغاية لإتاحة الفرصة له للغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «مدد» على قناة «الحياة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب منه إعادة إحياء التراق الغنائي، قائلًا «شرف كبير ليا إني أغني قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيد للغاية وربنا يجعلني قد المسؤولية».

إعادة إحياء التراث

وتابع «كانت أمنية حياتي إني أعيد إحياء التراث وأجيب مربعاتنا الصعيدية بنفس الألحان دون أي تغيير ويتعمل بطريقة أوركسترالي تطلع للناس وتلف العالم، ولكنه يحتاج ناس ومش هاقدر أعمله لوحدي لأنه موضوع كبير وفكرة كبيرة».

الموسيقار تامر كرارة

وأكمل «الموسيقار الكبير تامر كرارة لما عملته معاه سافر حبيبي نجحت جدًا وهو موسيقار ذكي جدا وباشتغل معاه من 2006».

مهرجان العلمين أكبر مهرجان بالشرق الأوسط

وأوضح أن مهرجان العلمين، أكبر مهرجان بالشرق الأوسط، قائلًا «انتابتني حالة من السعادة والفخر لوجودي بمثل تلك المهرجان العالمي الذي يمثل مصر».