السكة الحديد تعيد تشغيل بعض القطارات على خط «طنطا - منوف - القاهرة»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل بعض القطارات على خط «طنطا - منوف - القاهرة» والعكس، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة، بناء على التوجيهات بتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

إعادة تشغيل بعض القطارات

- تقرر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16-11-2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب «طنطا - منوف».

- تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17-11-2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام:

* 122 اكسبريس «طنطا - منوف - القاهرة».

* قطار 545 ركاب «القاهرة - منوف - طنطا».

* قطار 563 ركاب «القاهرة - منوف - طنطا».

- يتم امتداد مسير القطارات أرقام:

* 540 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة».

*قطار 547 ركاب «القاهرة - منوف - طنطا».

* قطار 546 ركاب «طنطا - منوف - القاهرة» إلى محطة القاهرة.

وجرى إعادة تشغيل قطاري 328 / 327 ركاب «شبين القناطر - القاهرة» والعكس وبنفس جداولهم المقررة.