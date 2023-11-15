«السكة الحديد»: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ الأسكندرية والقاهرة الاسكندرية والعكس.

7عربات ثالثة مكيفة

حيث تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 نوفمبر تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ الإسكندرية بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحاً ويصل محطة الأسكندرية الساعة 07:40 صباحاً طبقا للجدول المرفق على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الأسكندرية / كفر الشيخ، ويقوم من محطة الأسكندرية الساعة 04.00 مساءاً ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

تعديل مواعيد القطارات

وأضاف بيان السكة الحديد، أنه يترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811 ،470) طبقا للجداول المرفقة وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من الأسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الأسكندرية الساعة 08.00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

كما تقرر إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 تشغيل قطار 17 بتركيب عدد 7عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلي الأسكندرية حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساءاً ويصل محطة الأسكندرية الساعة 12.20 صباحاً طبقا للجدول المرفق.و تلبية لطلب السادة جمهور الركاب فقد تقرر إعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة.

وأكد البيان أن الهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.