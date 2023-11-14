مصدر بـ«السكة الحديد»: وقف رحلات قطار التالجو في محطة المنيا

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن قرار إيقاف رحلات قطار التالجو «القاهرة - أسوان» في محطة المنيا، موضحاً أن القطار منذ بدء تشغيله لم يكن يقف في هذه المحطة فخط سيره مباشرة من القاهرة وأولى محطات وقوفه محطة أسيوط، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن القطار يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

قطار التالجو

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على إتاحة استقلال هذه النوعية من القطارات لجمهور الركاب سواء المتجه إلى المنيا أو إلى أسيوط أو باقي محافظات الوجه القبلي.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تشغيل قطار التالجو لخط الصعيد يأتي في حرصها على تقديم خدمات للوجه القبلى مثل ما يُقدم للوجه البحرى، لافتة إلى أن تجهيز قطار التالجو يخضع للقواعد الأوروبية، وهذه النوعية من القطارات مختلفة تماماً فى السرعة والرفاهية المقدمة.

وأشارت إلى أن بدايات تشغيل قطارات التالجو لم تصل إلى محطة أسوان آخرها فقط الأقصر، إلا أنها قررت امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان على خط «القاهرة - أسوان» بدلاً من الانتهاء بمحطة الأقصر، لافتة إلى أن قطار «التالجو» له العديد من المميزات المهمة، أولها أنّه تطور مهم في منظومة السكك الحديد، يؤثر بالإيجاب على شبكة المنظومة كاملة.

قطار التالجو بالأقصر

كما يتميز قطار التالجو بالسرعة ووجود وسائل مراقبة وأمان فائقة الدقة، فضلاً عن وسائل الاتصال والتليفون الأرضي، ويعالج قطار التالجو بالأقصر كل المشكلات التي عانت منها السكة الحديد لسنوات طويلة، فهو من أحدث القطارات التي تمت إضافتها للمنظومة مؤخراً.