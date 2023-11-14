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السكة الحديد تقرر تعديل تركيب قطاري 996/ 997 مكيف «القاهرة - أسوان»

كتب:

كريم روماني
02:45 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف «القاهرة - أسوان» اعتبارا من يوم 17/11/2023 بعربات VIP وبنفس جدوله الحالي، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءً على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وجدير بالذكر أن الهيئة تقوم بعمل إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة الإسباني للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنه في إطار أعمال التطوير تم توقيع الآتي: 

- توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وصناعة عدد 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك»

- توقيع مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة GTS التابعة لمجموعة CBS الإسبانية

- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة إسكودا للتوسع في التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة «جرارات – عربات».

 

  

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.