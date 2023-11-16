طلاب «سوهاج التكنولوجية» يتوصلون لبحث لحل مشكلة خطوط إنتاج المياه الغازية

نجح فريق طلابي بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج في تنفيذ مشروع بحثي يمكن تطبيقه في مجال الصناعة؛ ليساهم في حل مشكلة خطوط الإنتاج الخاصة بتعبئة المياه الغازية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى الجامعة للاهتمام بالطلاب بالموهوبين والمبتكرين من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المالي والمعنوي، إلى جانب تشجيع الطلاب بالكليات المختلفة على الاهتمام بالبحث العلمي، وتطبيقه في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يأتي تصميم هذا المشروع البحثي في إطار السعي إلى حل المشكلات التي تواجه الصناعه للارتقاء بقدرتها التنافسية، والنهوض بالاقتصاد القومى.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد الكلية، أن نموذج المشروع الطلابي تم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الكهرباء، وهم الدكتور علاء عبدالسميع ، والدكتور محمود أيمن، والدكتور حسام حسن.

وأشار إلى أن النموذج استهدف عمل خط إنتاج لتقليب وتعبئة ولصق العلامة التجارية، وغلق زجاجة المياه الغازية، ونقل الزجاجة على خط الإنتاج دون أي تدخل بشري أو لمس الزجاجة بأيدي بشرية، لافتًا إلى أنه سيتم عمل النموذج بمقياس أكبر حتى يتمكن من إدماج الخط في العملية التصنيعية.