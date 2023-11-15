سحب 4 آلاف عينة لضمان سلامة المياه في سوهاج

أكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن إدارة صحة البيئة بالمديرية تكثف حملاتها المستمرة على جميع مصادر المياه للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة، موضحاً أن ذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة لمصادر المياه للتأكد من سلامتها وفي سياق الإصحاح البيئي الذي تتبعه إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بسوهاج بمتابعة أعمال صحة البيئة بنطاق محافظة سوهاج للتأكد من سلامتها واستيفائها للاشتراطات الصحية

سحب 4 آلاف عينة

وأضاف في بيان للمديرية أنها قامت بسحب ما يقرب من 4 آلاف عينة من المياه الجوفية والمرشحة والخليط البكتريولوجي والكيماوي، وأكثر من 31 عينة من وحدات الغسيل الكلوي بوحدات الغسيل الكلوي، وعدد 53 عينة من مآخذ محطات المياه، وعينة من المصارف ، وعدد 15 عينة صرف صناعي.

هيئات ومديريات تم سحب العينات منها

وأكد أن مراقبى صحة البيئة بالمديرية والإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة كثفوا المرور على المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات ودورات المياه بدور العبادة ، وحمامات السباحة، ومصانع تدوير المخلفات للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، مشيراً إلى أنه ما تم المرور عليه منذ أول أكتوبر الشهر الماضي وحتي الآن 3 آلاف و197 مكانا تقريبا ، كما تم فحص 3 شكاوى واردة من إدارة خدمة المواطنين.