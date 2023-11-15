«شباب الإسكندرية» ينظم ندوة تثقيفية عن أهمية الحفاظ على المياه

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، من خلال «مركز شباب الصفا» التابع لفرع شباب شرق برئاسة اللواء عفيفي كامل عفيفي، رئيس مجلس الإدارة، ندوة عن «أهمية الحفاظ على المياه» طبقا لخطة نشاط المركز لشهر نوفمبر، وتم الشرح للمشاركين في الندوة، أهمية الحفاظ على المياه وعدم الإسراف في استخدامها فنقطة المياه تساوى حياة.

ندوة الوضوء والطهارة

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن المديرية نظمت أيضا ندوة دينية عن الوضوء والطهارة «بمركز شباب القباري» ونفذت الندوة «الإدارة العامة للشباب» بالتعاون مع مشيخة الأزهر، والتي دارت حول «الوضوء والطهارة»، وكل ما يخصهم بمركز شباب القباري والقت الندوة الداعية نجوى شبل.

ممارسة مختلف الأنشطة

وأوضحت الشريف إن هذه الندوات تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع الوعي الديني والثقافي والفكري، وكذلك التوعية لترشيد استهلاك المياه لأعضاء مراكز الشباب، وقيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.