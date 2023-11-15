حملات توعية بالشرقية لضبط الإسراف في المياه.. «دورات سباكة وتحليل عينات»

تنظم محافظة الشرقية، حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور المهم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم.

كما شدد على أهمية إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

تنظيم قوافل لتوعية الأهالي بطوخ القراموص

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قوافل مائية للأهالي بقريتي طوخ القراموص بأبو كبير وكراديس بديرب نجم وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة.

القوافل تتضمن تعريف الأهالي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها.

ولفت «أبو حلاوة» إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القوافل المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمه العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب النقية، بجانب حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعه حلها وإيجاد حلول عاجلة لها.