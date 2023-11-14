إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 في الوادي الجديد اليوم..  اعرف الرابط

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إعلان قرعة الحج 2024 والتي يترقبها العشرات من الأهالي الذين تقدموا بأوراقهم ليحصلوا على فرصة في الفوز بأداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية، حيث أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، إجراء القرعة العلنية إلكترونيًا، تمهيدًا للإعلان عن الفائزين.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» تفاصيل قرعة الحج 2024 بمحافظة الوادي الجديد، وموعد إجرائها والإعلان عن النتيجة، ورابط الحصول عليها من خلال بوابة الحج المصرية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى تظهر قرعة الحج 2024؟

وأوضحت مديرية أمن الوادي الجديد، أنّه من المقرر أن تظهر نتيجة قرعة الحج 2024، اليوم الثلاثاء، بعد إجراء القرعة العلنية والتي تقام في تمام الحادية عشر صباحًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، حيث يتم إجراء القرعة، وإعلان أسماء الفائزين، قائمة الاحتياط.

بوابة الحج المصرية

ويمكن للفائزين عقب إعلان النتيجة الإطلاع عليها لمعرفة نتيجته إذا تعذر حضوره لإجراء القرعة، بصورة إلكترونية من خلال بوابة الحج المصرية من خلال الضغط هنـا.

كيفية دفع تكلفة حج القرعة 2024

ووفقا لبيان سابق لوزارة الداخلية يظهر كيفية دفع تكلفة حج القرعة 2024 والتي تتم من خلال أي بنك من البنوك الوطنية مثل القاهرة، ومصر والأهلي، ومكاتب البريد، حيث يبدأ السداد فور إخطارهم من مديرية الأمن عقب الانتهاء من إجراء القرعة وإعلان النتيجة.