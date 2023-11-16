سعر الذهب الآن في مصر.. «اعرف عيار 21 وصل لكام؟»

شهد سعر الذھب في مصر خلال منتصف التعاملات حالة من الاستقرار بعد تذبذبه بين ارتفاع وانخفاض طوال معاملات أمس.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق ومحال الصاغة، نحو 2700 جنيه، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023، في الأسواق ومحال الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوقت الحالي نحو 2700 جنيه للشراء، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3086 جنيهًا، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في الوقت الحالي نحو 2314 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 21 ألفا و600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1968 دولار للشراء و1967 للبيع في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أنّ هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.