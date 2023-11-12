ثبات أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-11-2023، ثباتا سعريا كبيرا خلال بداية التعاملات المسائية، بعد مرحلة من الانخفاض التي تعرض لها المعدن الأصفر منذ الأسبوع الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2971 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21، سجل 2600 جنيهات، ، غير أن سعر الأوقية عالميا وصل حاليا لـ20800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2229 جنيها، وعيار 14 بلغ 1733 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.