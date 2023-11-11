مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف لدفع المدنيين لجنوب غزة

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف غاراتها على قطاع غزة لدفع السكان للنزوح إلى الجنوب، موضحا أن إسرائيل تنفذ حرب إبادة وتطهير عرقي في قطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني لقناة القاهرة الإخبارية: «لا نريد بيانات إدانة، ونريد خطوات جدية لوقف إطلاق النار في غزة» وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي تحرك أمام مستشفى الشفاء

شدد مدير عام الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي تحرك أمام مستشفى الشفاء وتنفذ قصفا مباشرا بقناصتها، كما تفرض حصارا على مستشفى الشفاء الطبي في غزة ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود.

قصف مستشفى الشفاء

فيما صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء.