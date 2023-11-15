مستشار الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي «همجي».. واقتحام مستشفيات غزة غير مبرر

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانًا هجميًا ووحشيًا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة توفر غطاء للاحتلال لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جيش الإحتلال ينفذ حرب إبادة جماعية من أجل اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، متابعا: «لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو قانوني لاقتحام الاحتلال غرف العمليات في المستشفيات».