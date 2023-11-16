«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يحسم صفقة تبادل المحتجزين مع «حماس» الليلة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، ستجتمع الليلة لبحث الاتصالات الدولية الدائرة، بشأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن عدد من مسئولي الإدارة الأمريكية كرروا تحذير نظرائهم الإسرائيليين من تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية.

وأضافت وسائل الإعلام أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين بأن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة على مدن الضفة الرئيسية، ويخشون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا وعدم قدرتها على دفع رواتب الأجهزة الأمنية.

استشهاد 50 مواطنا فلسطينيا

واستشهد نحو 50 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، مساء يوم الأربعاء، في مجزرة جديدة نفذتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حي «الصبرة»، وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فى وقت سابق.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أحد المساجد في حي الصبرة، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء نحو 50 شهيداً، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسه الماليزية، في مخيم النصيرات وسط القطاع.